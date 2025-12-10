Trump déclare que CNN devrait être vendue dans le cadre de l'accord avec Warner Bros Discovery

(Ajout de détails sur les scénarios de fusion aux paragraphes 5 à 9, contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la chaîne d'information CNN devrait être vendue dans le cadre d'une transaction pour sa société mère Warner Bros Discovery WBD.O ou séparément.

"CNN devrait être vendue", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

M. Trump s'est montré très critique à l'égard de CNN, qualifiant fréquemment la chaîne de "fake news" (fausses nouvelles) et l'accusant d'une couverture biaisée à son encontre. Il a décrit CNN comme "l'une des pires du secteur" et s'est moqué de son taux d'audience "si bas qu'il n'est même plus pris en compte ou pertinent." Warner Bros est courtisé par le géant du streaming Netflix

NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O dans des accords séparés avec des conditions très différentes. La semaine dernière, la société a accepté l'offre de Netflix , ce qui a incité Paramount à lancer une offre hostile lundi.

Le projet d'acquisition de Warner Bros par Netflix porte sur des actifs tels que HBO, mais exclut CNN et d'autres réseaux câblés de la société. Ces réseaux câblés, dont CNN, TNT et TBS, devraient être scindés en une entité distincte avant la fusion.

L'offre de Paramount couvre l'ensemble de la société Warner Bros, et le directeur général de Paramount David Ellison - fils du milliardaire et allié de Trump Larry Ellison - a souligné que son offre entièrement en numéraire offrait une voie plus claire pour les régulateurs et qu'elle intégrerait CNN avec CBS News.

Les conseillers juridiques de Warner Bros ont dit à l'avocat de Paramount que le conseil d'administration considérait l'absence d'un soutien total de la part de la famille Ellison comme un point négatif, malgré l'implication de fonds souverains aux poches profondes. Mercredi, Paramount a de nouveau envoyé une lettre aux actionnaires de Warner Bros, affirmant qu'elle avait réuni tous les financements nécessaires pour leur présenter son offre de 30 dollars par action en numéraire.

Outre l' implication d'Ellison , Wall Street s'est inquiété du rôle financier du gendre de Trump, Jared Kushner, dans l'opération, et s'est demandé si l'influence du président pouvait faire pencher la balance en faveur de Paramount.

Lundi, M. Trump a déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas parlé de Warner Bros avec M. Kushner, ajoutant que ni Netflix ni Paramount "ne sont des amis à moi." Un jour plus tôt, M. Trump avait déclaré qu'il participerait à la décision concernant le projet d'acquisition par Netflix des studios Warner Bros et des actifs de diffusion en continu.