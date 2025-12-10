Trump déclare que CNN devrait être vendue dans le cadre de l'accord avec Warner Bros Discovery

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la chaîne d'information CNN devrait être vendue dans le cadre d'une transaction pour sa société mère Warner Bros Discovery WBD.O ou séparément.

"CNN devrait être vendue", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche.