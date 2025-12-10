Trump déclare que CNN devrait être vendue dans le cadre de l'accord avec Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la chaîne d'information CNN devrait être vendue dans le cadre d'une transaction pour sa société mère Warner Bros Discovery WBD.O ou séparément.
"CNN devrait être vendue", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche.
