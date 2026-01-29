Trump déclare qu'il travaillera de manière bipartisane pour éviter la fermeture du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration travaillerait de manière bipartisane pour éviter une fermeture partielle du gouvernement, alors que les discussions se poursuivaient sur le financement de l'application des lois sur l'immigration.
