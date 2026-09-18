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Trump déclare qu'il pourrait interdire l'accès à la Maison Blanche à d'autres médias
information fournie par Reuters 18/09/2026 à 22:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation provenant du Bureau ovale dans le deuxième paragraphe)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il pourrait interdire l'accès à la Maison Blanche à d'autres médias, quelques heures après avoir annoncé que CNN, MSNOW VSNT.O et Politico avaient été bannis.

"Je ne veux pas d’eux dans mon bureau", a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche. "Je ne veux pas d’eux ici. Je dirais que cette interdiction ira aussi loin que possible."

Trump a écrit sur Truth Social qu’il bannissait ces médias de la Maison Blanche pour avoir prétendument "diffusé de FAUSSES INFORMATIONS", une décision qui risque d’être contestée car elle semble contraire aux garanties du premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

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