 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
-2,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump déclare qu'il faut discuter avec Con Edison, une compagnie d'électricité de New York, pour réduire les prix
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il fallait discuter avec la compagnie d'électricité new-yorkaise Con Edison ED.N pour faire baisser les prix, alors qu'il était assis à la Maison Blanche à côté du maire élu de New York, Zohran Mamdani, après une réunion entre les deux.

Valeurs associées

CONSOLIDATED EDI
99,845 USD NYSE -1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank