Trump déclare qu'il faut discuter avec Con Edison, une compagnie d'électricité de New York, pour réduire les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il fallait discuter avec la compagnie d'électricité new-yorkaise Con Edison ED.N pour faire baisser les prix, alors qu'il était assis à la Maison Blanche à côté du maire élu de New York, Zohran Mamdani, après une réunion entre les deux.
