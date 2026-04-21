Trump déclare qu'Anthropic 's'améliore' et est ouvert à un accord avec le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du deuxième paragraphe pour montrer que l'interdiction d'Anthropic par Trump s'appliquait à l'entreprise et précédait la sortie de son outil Mythos)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi à CNBC que le géant de l'IA Anthropic s'améliorait aux yeux de son administration et qu'il était ouvert à un accord permettant à l'entreprise de reprendre sa collaboration avec le Pentagone.

En février, M. Trump a demandé au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic. Le Pentagone a ensuite déclaré que l'entreprise présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, ce qui a porté un coup dur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous concernant la manière dont l'armée pouvait utiliser ses outils d'intelligence artificielle.

L'entreprise conteste cette caractérisation et a intenté une action en justice contre le ministère de la défense en mars dernier.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a rencontré des représentants de la Maison-Blanche la semaine dernière pour tenter de rétablir les relations. La Maison Blanche a qualifié la réunion de productive et constructive.

"Ils sont venus à la Maison-Blanche il y a quelques jours et nous avons eu de très bonnes discussions avec eux", a déclaré M. Trump lors de l'émission "Squawk Box" diffusée sur CNBC mardi. "Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer. Ils sont très intelligents et je pense qu'ils peuvent être d'une grande utilité. J'aime les gens intelligents."