Trump déclare qu'Anthropic est "en bonne voie" et qu'il est ouvert à un accord avec le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi à CNBC que le géant de l'IA Anthropic était "en bonne voie" aux yeux de son administration et qu'il était ouvert à un accord permettant à l'entreprise de reprendre ses contrats avec les responsables de la défense.