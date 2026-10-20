Trump déclare au Kansas qu'il n'a pas l'intention de nuire à Bombardier

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par David Shepardson et Allison Lampert

Le président Donald Trump a déclaré lundi soir qu’il n’avait pas l’intention de nuire davantage au constructeur aéronautique canadien Bombardier BBDb.TO , plus d’un mois après avoir menacé de l’exclure du marché américain.

M. Trump s'est exprimé à Wichita, au Kansas, où Bombardier emploie 1.500 personnes. Les menaces proférées par M. Trump en septembre avaient suscité des appels à la Maison Blanche de la part de législateurs du Kansas, notamment du sénateur républicain Roger Marshall, qui fait face à une campagne de réélection difficile.

“Je vais aider une certaine entreprise aéronautique à se remettre sur pied… Je vais l’aider parce que je l’ai toujours considérée comme une entreprise canadienne,” a déclaré M. Trump. “Mais je viens d’apprendre qu’elle est implantée ici, et nous ne lui porterons pas préjudice si elle est au Kansas. Nous allons donc veiller sur ces personnes et sur ces emplois.”

L’action Bombardier a progressé de 2,1 % mardi à la suite des déclarations de Donald Trump. La Maison Blanche et Bombardier n’ont pas immédiatement réagi.

Bombardier emploie 3.500 personnes aux États-Unis, dont plus de 40 % à Wichita, au Kansas. La semaine dernière, Bombardier a annoncé qu’elle investissait 50 millions (XX millions d'euros) de dollars supplémentaires dans ses activités de Wichita dans le cadre de ses plans de croissance à long terme dans cet État. Le Kansas abrite le siège américain du groupe Bombardier ainsi que Bombardier Defense.

Bombardier emploie 3.500 personnes aux États-Unis et prévoit d’ouvrir un site à Fort Wayne, dans l’Indiana.

Le mois dernier, l’administration Trump a interdit l’importation d’une large gamme de boissons alcoolisées, de motos et de produits laitiers canadiens à compter du 29 septembre, mais n’a pris aucune mesure à l’encontre de Bombardier.

Cette mesure fait suite à l’entrée en vigueur, début septembre, des droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains. Ces derniers avaient été décidés après que Washington eut imposé, en août, des droits de douane sur quelque 20 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de produits canadiens, à la suite de l’échec de plusieurs cycles de négociations.

Reuters a rapporté le mois dernier qu’il n’était pas immédiatement clair comment Trump pourrait empêcher la livraison des jets privés Bombardier à des clients américains, ceux-ci ayant été homologués par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis.

Les menaces proférées par Donald Trump en février de retirer la certification des avions Bombardier, suite à un différend en matière de certification impliquant son concurrent américain Gulfstream Aerospace GD.N , ne se sont jamais concrétisées, l'autorité de régulation Transport Canada ayant finalement approuvé ces jets de fabrication américaine.