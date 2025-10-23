Trump confirme qu'il va discuter avec Xi, s'attend à un accord commercial

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'une longue réunion était prévue la semaine prochaine en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping, ajoutant s'attendre à ce qu'un accord commercial soit conclu entre Washington et Pékin.

S'exprimant devant les journalistes à la Maison blanche, où il recevait le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, le président américain a dit qu'il exprimerait à cette occasion auprès de Xi Jinping sa préoccupation à propos des achats chinois de pétrole russe.

"Je pense que nous allons conclure un accord", a déclaré Donald Trump, ajoutant s'attendre à une entente sur la reprise des achats par Pékin de soja américain.

Donald Trump et Xi Jinping doivent participer la semaine prochaine en Corée du Sud au sommet du forum Apec (Coopération économique Asie-Pacifique).

