Trump confirme l'objectif d'un alunissage en 2028 et annule le conseil de l'espace dans un décret

L'administration Trump a inscrit l'objectif des États-Unis de ramener des humains sur la Lune d'ici 2028 et de défendre l'espace contre les menaces des armes dans un décret radical jeudi qui a réorganisé la politique spatiale nationale sous la direction du principal conseiller scientifique du président.