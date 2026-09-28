Trump confirme avoir rencontré M. Amodei, d'Anthropic, et réitère qu’il ne partage pas les craintes concernant l’IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le président américain affirme que freiner le développement de l'IA nuirait aux États-Unis et profiterait à la Chine

* Bill Gates, cofondateur de Microsoft, se joint à l'appel en faveur d'une nouvelle réglementation de l'IA

(Refonte suite à la confirmation par Trump de sa rencontre avec Amodei et à son rejet des craintes liées à l'IA, paragraphes 1 à 4 et 6 à 7)

par Idrees Ali et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a confirmé qu’il dînerait avec le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, dimanche soir, mais a réaffirmé sa position contre un ralentissement du rythme de développement de l’IA.

Trump a également réitéré sa conviction que de nouvelles réglementations permettraient à la Chine de devancer les États-Unis dans le domaine de l'IA. Bien qu'il ait reconnu la préoccupation d'Amodei selon laquelle aller trop vite en matière d'intelligence artificielle pourrait accroître les risques, Trump a déclaré qu'il était plus important pour les États-Unis de conserver une avance technologique sur la Chine.

"Nous avons peut-être environ un an et demi d'avance sur la Chine", a déclaré M. Trump à Fox News alors qu’il assistait au tournoi de golf de la Presidents Cup dans l’Illinois. "Nous sommes en tête, et nous construisons des infrastructures colossales, d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars. Et pourquoi devrions-nous y renoncer?"

Confirmant des informations précédemment relayées par Axios et Reuters, M. Trump a déclaré à Fox News qu’il dînerait avec M. Amodei dimanche soir. Cette rencontre intervient alors que les directeurs généraux des concurrents d’Anthropic ont appelé à ralentir le développement de systèmes d’IA de plus en plus performants. Parmi eux figurent OpenAI, DeepMind ( GOOGL.O ) de Google, Microsoft MSFT.O et xAI.

Un mouvement de fond s’est développé en faveur d’une intervention fédérale après qu’OpenAI eut déclaré en juillet qu’un agent IA autonome s’était rebellé lors d’un test de sécurité et avait piraté une autre entreprise.

Les incidents impliquant des agents d’IA devenus incontrôlables ne sont pas une source d’inquiétude, a déclaré M. Trump à Fox News. "Cela ne m’inquiète pas", a-t-il ajouté, précisant qu’il restait confiant dans cette technologie et son potentiel.

Amodei n’est pas la seule personnalité majeure du secteur technologique à tenter de convaincre M. Trump de réglementer l’IA. Dans une interview diffusée plus tôt dimanche dans l’émission "Meet the Press" de NBC, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré qu’il aimerait rencontrer M. Trump pour discuter de l’IA.

"J’espère que, compte tenu de l’œuvre de ma vie dans ce domaine, le fait que j’explique à quel point ce sujet est unique et différent, et à quel point je suis préoccupé, viendra compléter ce qu’il entend de la part d’autres personnes", a déclaré M. Gates, faisant écho aux appels lancés par M. Amodei et d’autres en faveur de nouvelles réglementations en matière d’IA.

"Il faut que les forces de l'ordre et les responsables politiques s’impliquent dans la discussion sur la forme que doivent prendre les mesures de protection et de surveillance", a déclaré M. Gates dans une interview enregistrée. "Et cela doit être une obligation."

M. Trump avait auparavant qualifié ce concert de préoccupations concernant l’IA de "canular". M. Gates a fait valoir que les mesures de protection n’entraveraient pas de manière significative le secteur, et que les risques liés à leur non-mise en œuvre sont bien réels.

"Ce n’est absolument pas un canular", a déclaré M. Gates à NBC.

Les mises en garde concernant les risques liés à l’IA ne datent pas d’hier. Mais elles ont pris un caractère d’urgence accru ce mois-ci après que des chercheurs de grands laboratoires d’IA ont associé un calendrier et une probabilité à ces préoccupations.

Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic, a averti que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie, ce qui a incité les législateurs américains à réclamer de nouvelles règles pour encadrer cette technologie.

Evan Hubinger, responsable de la science de l’alignement chez Anthropic, a fait écho à l’avertissement de M. Coxon, affirmant qu’il y avait plus de 10 % de chances qu’un tel événement se produise au cours de la prochaine décennie.