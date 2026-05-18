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Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il "aurait dû demander davantage" de parts dans Intel INTC.O au nom du gouvernement américain, dans une interview accordée au magazine Fortune et publiée lundi.

L'administration Trump a pris l'année dernière une participation de 10 % dans Intel et a annoncé un investissement d'environ 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans le fabricant de puces pour la construction ou l'extension d'usines aux États-Unis.

Huit mois après la conclusion de l'accord, la participation du gouvernement dans Intel a pris de la valeur et s'élève désormais à plus de 50 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

"Est-ce que j’en tire le mérite? Est-ce que quelqu’un sait seulement que j’ai fait ça?", a déclaré Trump à Fortune. Lorsqu’on lui a demandé quelle pourrait être la stratégie de sortie du gouvernement, l’article de Fortune indique que Trump pensait pouvoir vendre ses actions progressivement, sans provoquer une chute du cours.

Trump a déclaré: "Intel devrait être la plus grande entreprise au monde à l'heure actuelle." Faisant référence à la domination de TSMC 2330.TW sur le marché des puces, il a déclaré: "Intel détiendrait tout ce marché aujourd'hui", s'il avait été président plus tôt.

"Si j’avais été président lorsque toutes ces entreprises ont commencé à importer leurs puces depuis la Chine, j’aurais imposé des droits de douane qui auraient protégé Intel", a-t-il déclaré.

Fortune a indiqué que Trump avait accordé cette interview avant sa première visite à Pékin depuis 2017. La visite s'est achevée vendredi sans avancée majeure sur le plan commercial ni aide concrète de Pékin pour mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui dure depuis plus de deux mois.