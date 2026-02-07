Trump condamne la vidéo montrant les Obama comme des singes, mais ne s'en excuse pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Maison Blanche, après avoir défendu la publication, a déclaré qu'il était erroné

*

Des législateurs du parti de Donald Trump se sont opposés à la publication

*

L'incident soulève des questions sur l'utilisation des médias sociaux par la Maison Blanche

(Refonte du paragraphe 1, ajout du contexte au paragraphe 7, commentaires de Donald Trump aux paragraphes 22 et 23; le paragraphe 27 contient des termes que certains lecteurs pourraient trouver offensants) par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

Le président Donald Trump a condamné mais ne s'est pas excusé pour une vidéo sur son compte de médias sociaux dépeignant l'ancien président démocrate Barack Obama et la Première dame Michelle Obama comme des singes, une publication qui a déclenché de vives critiques bipartisanes pour avoir déshumanisé les personnes d'ascendance africaine.

La Maison-Blanche a d'abord défendu le message raciste vendredi, puis l'a supprimé 12 heures après sa publication.

La vidéo d'une minute partagée sur le réseau social Truth de Donald Trump jeudi en fin de journée amplifiait les fausses affirmations selon lesquelles sa défaite aux élections de 2020 était le résultat d'une fraude. Vers la fin de la vidéo, un bref clip, apparemment généré par l'intelligence artificielle, montrant des primates dansant sur lequel étaient superposées les têtes des Obama, a été inséré dans la vidéo.

DES ANTÉCÉDENTS DE RHÉTORIQUE RACISTE

Vendredi soir, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas regardé la vidéo dans son intégralité avant qu'un collaborateur de la Maison-Blanche ne la publie sur son compte.

"Je n'ai pas tout vu", a déclaré Donald Trump. "J'ai regardé la première partie, et c'était vraiment à propos de la fraude électorale dans les machines, à quel point c'est malhonnête, à quel point c'est dégoûtant. Ensuite, je l'ai donné aux gens. En général, ils l'examinent dans son intégralité. Mais je suppose que quelqu'un ne l'a pas fait

Interrogé par les journalistes sur le fait qu'il condamnait le clip, Donald Trump a répondu: "Bien sûr que je le condamne", mais il a refusé de s'excuser, déclarant: "Je n'ai pas fait d'erreur. Je veux dire, je confie — j'examine beaucoup de choses — des milliers de choses."

Les commentaires de Donald Trump ont marqué la fin d'une journée marquée par des récits contradictoires au sein de la Maison Blanche. Un porte-parole de l'administration a d'abord défendu la vidéo en la qualifiant de "mème internet" inoffensif, avant qu'un autre responsable ne déclare qu'elle avait été publiée par erreur et retirée, marquant ainsi un rare recul de la Maison Blanche, habituellement inflexible dans sa défense de Donald Trump.

Donald Trump, qui en est à son deuxième mandat, a l'habitude de partager une rhétorique raciste. Il a longtemps promu la fausse théorie du complot selon laquelle Barack Obama, président de 2009 à 2017, ne serait pas né aux États-Unis.

Le message représentant les Obama a suscité des critiques de la part des démocrates et de certains républicains, dont le sénateur républicain Tim Scott de Caroline du Sud, un proche allié de Donald Trump qui est noir.

"J'espère que c'est un faux parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue de la part de la Maison Blanche", a déclaré Tim Scott sur X. "Le président devrait le retirer."

D'autres législateurs du parti républicain de Donald Trump ont demandé à ce dernier de s'excuser et de supprimer le message. Certains ont également contacté en privé la Maison-Blanche au sujet de la vidéo, selon une personne au courant de l'affaire.

Mark Burns, pasteur noir et allié de Donald Trump, qui a déclaré avoir parlé de la vidéo au président vendredi, a demandé que le membre du personnel soit licencié.

Depuis des siècles, les suprémacistes blancs dépeignent les personnes d'ascendance africaine comme des singes dans le cadre de campagnes visant à déshumaniser et à dominer les populations noires.

"Que Trump et ses partisans racistes soient hantés par le fait que les futurs Américains considéreront les Obama comme des figures bien-aimées, alors qu'ils l'étudieront comme une tache sur notre histoire", a déclaré Ben Rhodes, un ancien collaborateur de Barack Obama, sur X.

Un porte-parole des Obama s'est refusé à tout commentaire.

LA MAISON BLANCHE DÉFEND PUIS SUPPRIME LE MESSAGE

Selon un conseiller de Donald Trump et une personne au fait des procédures de la Maison-Blanche, seuls quelques hauts responsables ont un accès direct au compte de Donald Trump sur les médias sociaux. Donald Trump et les responsables de la Maison-Blanche ont refusé d'identifier l'employé qui a publié la vidéo.

Avant que le message ne soit supprimé vendredi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, l'a défendu et a qualifié la vague de réactions négatives de "fausse indignation".

Karoline Leavitt a déclaré qu'il s'agissait "d'une vidéo mimée sur Internet représentant le président Trump comme le roi de la jungle et les démocrates comme des personnages du Roi Lion". Le clip de Donald Trump comprenait une chanson utilisée dans la comédie musicale de Disney DIS.N .

Mais face à la montée des critiques, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le message avait été retiré. "Un membre du personnel de la Maison Blanche a publié ce message par erreur", a déclaré le fonctionnaire.

Un conseiller de Donald Trump a déclaré que le président n'avait pas vu la vidéo avant qu'elle ne soit publiée jeudi en fin de journée et qu'il avait ordonné qu'elle soit retirée une fois qu'il l'avait vue.

Les deux responsables ont refusé d'être nommés.

Donald Trump a déclaré aux journalistes vendredi soir que la vidéo contenait des images à la fin que "les gens n'aiment pas".

"Je n'aimerais pas non plus", a-t-il déclaré.

Donald Trump utilise depuis longtemps les médias sociaux pour dévoiler sa politique, prendre position sur des questions et partager du contenu généré par ses fans avec ses quelque 12 millions d'adeptes sur Truth Social, une plateforme appartenant à son Trump Media & Technology Group. DJT.O

Le message de jeudi a soulevé des questions sur les protocoles utilisés autour des communications de Donald Trump sur les médias sociaux, qui peuvent faire bouger les marchés et provoquer des adversaires.

Donald Trump a critiqué son prédécesseur démocrate, Joe Biden, pour ne pas avoir contrôlé étroitement les mémorandums présidentiels distribués sous son nom et signés par "autopen".

En décembre, Donald Trump a qualifié les Somaliens d'"ordures" qui devraient être expulsés du pays. Il a qualifié ce pays et d'autres pays en développement de "pays de merde". Il a été critiqué l'année dernière pour avoir représenté le leader démocrate de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui est noir, avec une moustache superposée et un sombrero.

Les défenseurs des droits civiques estiment que la rhétorique de Donald Trump est devenue de plus en plus audacieuse, normalisée et politiquement admissible.

"La vidéo de Donald Trump est manifestement raciste, dégoûtante et tout à fait méprisable", a déclaré Derrick Johnson, président national de la NAACP, un groupe de défense des droits civiques, dans un communiqué envoyé par courriel. "Les électeurs regardent et s'en souviendront dans les urnes."