Trump bloque l'accord sur les puces, invoquant des préoccupations liées à la sécurité et à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Le président Donald Trump a bloqué vendredi l'acquisition par l'entreprise américaine de photonique HieFo Corp. d'actifs d'Emcore, spécialiste de l'aérospatiale et de la défense basé dans le New Jersey, pour un montant de 3 millions de dollars, en invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale et à la Chine.

Dans un décret publié par la Maison-Blanche , Donald Trump a déclaré que HieFo était "contrôlée par un citoyen de la République populaire de Chine" et que son acquisition en 2024 des activités d'Emcore conduisait le président à penser qu'elle pourrait "prendre des mesures qui menacent de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis."

Le décret ne cite pas le nom de la personne concernée et n'expose pas en détail les préoccupations de Donald Trump.

"La transaction est interdite par la présente", a déclaré Donald Trump, qui a ordonné à HieFo de "céder tous les intérêts et droits dans les actifs d'Emcore, où qu'ils se trouvent", dans un délai de 180 jours.

Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis a identifié un risque pour la sécurité nationale dans le cadre de son enquête sur la transaction, a déclaré le département du Trésor après l'ordonnance de Donald Trump. La déclaration ne précisait pas le risque pour la sécurité nationale.

HieFo et Emcore n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire et n'avaient pas encore publié de réaction sur leurs sites web vendredi en fin de journée.

Emcore, qui était cotée en bourse au moment de l'accord et qui a ensuite été privatisée, a déclaré que HieFo avait acheté ses activités de fabrication de puces et de plaquettes de phosphure d'indium pour un montant de 2,92 millions de dollars.

HieFo a déclaré à l'époque qu'elle avait été cofondée par Genzao Zhang, ancien vice-président de l'ingénierie d'Emcore, et Harry Moore, dont le profil LinkedIn le décrit comme un ancien directeur commercial principal d'Emcore.