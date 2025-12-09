Trump autorise Nvidia à exporter ses puces H200 vers la Chine, mais Pékin ne l'entend pas de cette oreille
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:13
Il s'agit d'une nouvelle encourageante pour le fabricant de processeurs américain, qui estime que la taille totale de son marché en Chine avoisine quelque 50 milliards de dollars par an.
"Avant les restrictions qui avaient frappé la H20 en avril dernier (...), nous estimions que les livraisons de H2 0auraient dû atteindre environ 4,5 milliards de dollars sur le trimestre clos en avril 2025", rappellent ce matin les analystes d'UBS.
"Nous pensons que Nvidia pourrait revenir à un rythme de livraisons compris entre cinq et 10 milliards de dollars par trimestre une fois obtenues les autorisations de Pékin", ajoute le bureau d'études.
Ces espoirs ont cependant été rapidement tempérées par des informations du Financial Times, selon lesquelles la Chine prévoyait de restreindre l'accès aux puces H200 de Nvidia, en dépit de l'autorisation d'exportation accordée par le président Donald Trump.
Selon le quotidien financier, les régulateurs discutent actuellement de la mise en place de dispositifs permettant un accès limité à ces composants.
Suite à toutes ces informations, l'action Nvidia cédait 0,4% mardi en début de journée, tandis que le Nasdaq avançait de 0,1%.
Valeurs associées
|184,3300 USD
|NASDAQ
|-0,66%
A lire aussi
-
Le géant technologique américain Microsoft va investir 17,5 milliards de dollars en Inde, son "plus gros investissement jamais réalisé en Asie", a annoncé mardi son patron Satya Nadella sur X. "Afin de soutenir les ambitions du pays, Microsoft s'engage à investir ... Lire la suite
-
Le spécialiste français des câbles électriques Nexans "réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet" de connexion entre Chypre et la Grèce, selon un communiqué faisant suite à des informations d'un média chypriote qui ont fait chuter le cours de Bourse du groupe ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé mardi le renforcement de ses contrôles des importations agricoles, un signal envoyé à la France pour tenter de la convaincre de soutenir l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. Afin de vérifier que les produits ... Lire la suite
-
(AOF) - Thales (+ 2,60% à 232,90 euros) Les valeurs européennes du secteur de la défense ont progressé après des informations rapportées par Bloomberg. L'agence de presse américaine affirme que l'Allemagne devrait passer des commandes militaires pour 52 milliards ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer