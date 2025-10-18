Trump approuve l'extension des crédits pour la production automobile américaine et impose de nouvelles taxes de 25 % sur les camions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump impose des droits de douane de 25 % sur tous les camions et pièces détachées de poids moyen et lourd

*

Le ministère du commerce impose également des droits de douane de 10 % sur les autobus importés

*

Des crédits élargis pourraient aider les constructeurs automobiles à construire aux États-Unis.

(Plus de détails et d'informations aux paragraphes 2, 4 à 15) par David Shepardson

Le président américain Donald Trump a signé vendredi des décrets élargissant les crédits pour la production américaine d'automobiles et de moteurs et fixant de nouveaux droits de douane de 25 % sur les camions et les pièces détachées de poids moyen et lourd importés à partir du 1er novembre.

Ces droits de douane, qui, selon les décrets, sont imposés pour des raisons de sécurité nationale, visent à transférer davantage de production automobile aux États-Unis, mais pourraient constituer un coup dur pour le Mexique, qui est le plus grand exportateur de camions de poids moyen et lourd vers les États-Unis.

Trump impose également des droits de douane de 10 % sur les autobus importés.

Le décret de Trump rend les constructeurs automobiles éligibles à un crédit égal à 3,75 % du prix de détail suggéré pour les véhicules assemblés aux États-Unis jusqu'en 2030, afin de compenser les droits de douane sur les pièces détachées.

Il étend également le crédit de 3,75 % à la production américaine de moteurs et à la production américaine de camions de poids moyen et lourd.

Les nouveaux droits de douane s'appliquent à tous les camions de classe 3 à 8, y compris les grandes camionnettes, les camions de déménagement, les camions de transport, les camions à benne et les tracteurs pour véhicules à 18 roues.

Le mois dernier, Trump a déclaré que les droits de douane visaient à protéger les fabricants de la "concurrence extérieure déloyale" et que cette mesure profiterait à des entreprises telles que Peterbilt et Kenworth, qui appartiennent à Paccar

PCAR.O , et Freightliner, qui appartient à Daimler Truck

DTGGe.DE .

La Chambre de commerce des États-Unis avait auparavant exhorté Trump à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les camions, notant que les cinq principales sources d'importation sont le Mexique, le Canada, le Japon, l'Allemagne et la Finlande "qui sont tous des alliés ou des partenaires proches des États-Unis et qui ne posent aucune menace à la sécurité nationale des États-Unis"

Reuters a rapporté pour la première fois les détails de l'action tarifaire sur l'automobile le 3 octobre.

L'ordonnance offre à GM GM.N , Ford F.N , Toyota Motor, Stellantis STLAM.MI , Honda 7267.T , Tesla TSLA.O et à d'autres constructeurs automobiles un allègement financier contre les droits de douane payés sur les pièces automobiles importées qui ont été précédemment imposés par l'administration Trump.

Le département du Commerce a déclaré en juin qu'il prévoyait une compensation d'ajustement des importations égale à 3,75% du prix de détail suggéré pour les véhicules assemblés américains éligibles jusqu'en avril 2026, puis une deuxième année à 2,5% pour faire face aux tarifs douaniers des pièces automobiles importées.

Le crédit révisé l'étend à cinq ans, le maintient à 3,75 % tout au long et l'étend à davantage de pièces, ce qui le rend plus précieux pour les constructeurs automobiles et pourrait inciter les entreprises à déplacer leur production, a déclaré le sénateur républicain Bernie Moreno.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que le décret de Trump contribuerait à rendre les pièces automobiles abordables pour la production américaine et que les nouveaux droits de douane sur les camions de plus grande taille contribueraient à uniformiser les règles du jeu avec les importations.

En mai, Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur plus de 460 milliards de dollars d'importations annuelles de véhicules et de pièces automobiles, mais il a depuis conclu des accords visant à réduire ces droits de douane pour certains pays, dont le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Le département du commerce a déclaré en août qu'il augmentait les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour plus de 400 produits, dont de nombreuses pièces automobiles représentant 240 milliards de dollars d'importations annuelles. Ces pièces comprennent des systèmes d'échappement automobiles et l'acier nécessaire aux véhicules électriques ainsi que des composants pour les autobus.

GM a déclaré au début de l'année qu'elle devrait faire face à des coûts bruts liés aux droits de douane pouvant atteindre 5 milliards de dollars cette année, tandis que Ford a évoqué un coût brut de 3 milliards de dollars.