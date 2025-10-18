 Aller au contenu principal
Trump approuve l'allègement des droits de douane pour la production automobile américaine et instaure de nouveaux droits de douane sur les camions
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a signé vendredi des décrets approuvant d'importants allègements tarifaires pour la production américaine d'automobiles et de moteurs et fixant de nouveaux droits de douane de 25 % sur les camions et pièces détachées de poids moyen et lourd importés à partir du 1er novembre.

M. Trump fixe également des droits de douane de 10 % sur les autobus importés.

Le décret de Trump rend les constructeurs automobiles éligibles à un crédit égal à 3,75 % du prix de détail suggéré pour les véhicules assemblés aux États-Unis jusqu'en 2030, afin de compenser les droits de douane sur les importations de pièces détachées.

Il prolonge également le crédit de compensation de l'ajustement des importations pour la production américaine de moteurs et pour la production américaine de camions de poids moyen et lourd.

Véhicules électriques

