Trump applaudit la suspension de Jimmy Kimmel et cherche à punir les diffuseurs critiques

ABC retire "Jimmy Kimmel Live" en raison de menaces réglementaires

Le président Trump déclare que Kimmel n'a pas de talent et qu'il a dit des choses horribles sur Kirk

Les syndicats d'écrivains et d'acteurs affirment que la suspension porte atteinte à la liberté d'expression

Trump menace de retirer leurs licences aux chaînes qui diffusent des critiques

Le président américain Donald Trump a célébré jeudi la suspension de l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel et a déclaré que les chaînes de télévision devraient perdre leurs licences pour la couverture négative de son administration, alimentant ainsi le débat national sur la liberté d'expression.

Kimmel a été mêlé aux efforts déployés par Trump et ses partisans pour punir les détracteurs du militant de droite assassiné Charlie Kirk, qui a été abattu alors qu'il prenait la parole dans une université de l'Utah le 10 septembre. Depuis lors, les alliés de Trump et de Kirk ont averti les Américains qu'ils devaient faire le deuil de ce personnage qui sème la discorde, sous peine d'en subir les conséquences. .

Le diffuseur ABC DIS.N , propriété de Walt Disney,a déclaré mercredi qu'il supprimait l'émission humoristique de fin de soirée "Jimmy Kimmel Live" pour une durée indéterminée à la suite du tollé suscité chez les conservateurs par son monologue de lundi. Des écrivains, des artistes, l'ancien président des États-Unis Barack Obama et d'autres ont condamné la suspension de Jimmy Kimmel, la qualifiant de capitulation face à la pression inconstitutionnelle du gouvernement.

Environ 150 manifestants se sont rassemblés jeudi devant le studio hollywoodien où est enregistrée l'émission "Jimmy Kimmel Live!" Certains ont brandi des pancartes portant les inscriptions suivantes: "Ne pliez pas le genou devant Trump", "Résistez au fascisme", "Éteignez la souris" et "Annulez Disney+"

En fin de soirée, Stephen Colbert a lancé l'émission "The Late Show" sur CBS en parodiant la chanson de Disney "La Belle et la Bête" "Be our guest". Il a remplacé le refrain par les mots "shut your trap" (ferme ton clapet)

"Jimmy, je vous soutiens à 100 %, vous et votre équipe", a déclaré Colbert. CBS PSKY.O a déclaré en juillet qu'elle annulait l'émission de Colbert dans ce qu'elle a appelé une décision commerciale, mais que les critiques ont vu comme un geste pour plaire à Trump.

Sur Comedy Central, Jon Stewart a été présenté comme l'"hôte patriotiquement obéissant" du "nouveau 'Daily Show' approuvé par le gouvernement". Il s'est moqué de "notre grand père" Trump.

"La visite en Angleterre n'aurait pas pu mieux se dérouler pour notre président", a déclaré Stewart à propos de la visite d'État de Trump. "Enfin, un pays accorde à notre grand leader le respect et la déférence que n'importe quel dieu du soleil exigerait."

Lors de sa visite en Grande-Bretagne , Trump a qualifié Kimmel de sans talent et l'a dénoncé pour avoir dit "des choses horribles sur un grand monsieur connu sous le nom de Charlie Kirk."

Kimmel, un humoriste qui se moque souvent de Trump, a déclaré lors de son monologue d'ouverture lundi que les alliés de Kirk utilisaient son assassinat pour "marquer des points politiques". Il s'est également moqué de Trump après que celui-ci a transformé une question sur son deuil personnel de Kirk en promotion pour sa salle de bal à la Maison Blanche.

"Ce n'est pas ainsi qu'un adulte pleure le meurtre de quelqu'un qu'il appelait un ami. C'est comme cela qu'un enfant de quatre ans pleure un poisson rouge", a déclaré Kimmel.

Un étudiant de 22 ans de l'Utah a été inculpé pour le meurtre de Kirk mardi.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump s'est servi de son bureau et des tribunaux pour attaquer des propos peu flatteurs à son égard, qu'il a qualifiés de diffamatoires ou de faux.

Tout au long de ses deux mandats, Trump a menacé d'annuler les licences accordées aux chaînes locales affiliées aux réseaux nationaux, licences qui sont approuvées par la Commission fédérale des communications, un organisme de régulation théoriquement indépendant.

La suspension de Kimmel est intervenue après que le président de la FCC, Brendan Carr, a menacé d'enquêter sur les commentaires de Kimmel concernant Kirk, et que les propriétaires de chaînes de télévision locales ont déclaré qu'ils cesseraient de diffuser l'émission de fin de soirée, riche en célébrités, de Kimmel.

Trump, s'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One, s'est plaint de recevoir une mauvaise publicité de la part des radiodiffuseurs, déclarant: "C'est quelque chose qui devrait être discuté pour l'octroi de licences.... Tout ce qu'ils font, c'est frapper Trump."

"Je pense qu'il faudrait peut-être leur retirer leur licence", a déclaré Trump. "Ce sera à Brendan Carr de décider."

La loi fédérale interdit à la FCC de révoquer la licence d'un radiodiffuseur en cas de couverture négative ou d'autres discours qui déplaisent au gouvernement.

Kimmel est l'Américain le plus célèbre à subir des représailles professionnelles pour des commentaires condamnés par les conservateurs comme étant irrespectueux de Kirk, aux côtés de personnalités des médias, d'universitaires, d'enseignants et d'employés d'entreprises.

Les démocrates ont déclaré que Trump s'attaquait à la liberté d'expression , garantie par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Les républicains ont déclaré qu'ils luttaient contre les "discours de haine" susceptibles de dégénérer en violence et ont accusé certains détracteurs de Kirk d'essayer de justifier son assassinat.

OBAMA REJOINT LE CHŒUR DES CRITIQUES

Obama a exhorté les entreprises de médias à ne pas capituler devant la coercition du gouvernement.

"Après s'être plaint pendant des années de la culture de l'annulation, le gouvernement actuel l'a portée à un niveau supérieur et dangereux en menaçant régulièrement de prendre des mesures réglementaires à l'encontre des entreprises de médias, à moins qu'elles ne musellent ou licencient les journalistes et les commentateurs qu'il n'aime pas", a déclaré Obama dans un communiqué de presse.

Les syndicats d'écrivains et d'acteurs ont qualifié le ciblage de Kimmel d'attaque inconstitutionnelle contre le droit de ne pas être d'accord. L'Union américaine pour les libertés civiles a estimé qu'il s'agissait d'une tentative inconstitutionnelle de l'administration Trump de "réduire au silence ses détracteurs et de contrôler ce que le peuple américain regarde et lit."

Lors de la manifestation à Hollywood, les automobilistes ont klaxonné en signe de soutien alors que les manifestants débordaient du trottoir très fréquenté pour se répandre dans les rues.

"Ce pays prend une très mauvaise direction", a déclaré Laura Brenner, une manifestante. "Lorsque les gens ne peuvent pas se moquer de l'administration, on sait que nous nous engageons sur une voie sombre."

La mort de Kirk a suscité une vague de chagrin parmi les fans qui voyaient en lui un fervent défenseur du débat public et des valeurs conservatrices. D'autres ont contesté ou tourné en dérision le soutien de Kirk à la politique de droite et au nationalisme chrétien, ainsi que ses commentaires désobligeants sur les immigrés, les Afro-Américains et les transgenres.

Quelques heures avant la suspension de Kimmel, Carr, qui s'exprimait dans le cadre du podcast de Benny Johnson, a exhorté les radiodiffuseurs locaux à cesser de diffuser l'émission.

Deux des plus grands propriétaires de chaînes locales - Nexstar NXST.O et Sinclair Broadcast Group, qui ont tous deux des accords de fusion en cours devant la FCC - ont déclaré qu'ils cesseraient de diffuser l'émission de Kimmel.

ABC possède huit chaînes de télévision locales soumises à l'autorisation de la FCC, y compris des diffuseurs dans les principaux marchés de New York, Los Angeles, Chicago, Houston et Philadelphie.

Bob Iger, directeur général de Disney, et Dana Walden, coprésidente de Disney Entertainment, ont pris la décision de suspendre l'émission de Kimmel, a indiqué une source au fait de l'affaire.