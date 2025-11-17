Bruxelles revoit à la baisse la croissance française pour 2026

( AFP / JOEL SAGET )

La Commission européenne a revu lundi nettement à la baisse sa prévision de croissance de l'économie française en 2026, sous l'effet des incertitudes politiques et des restrictions budgétaires qui devraient peser sur l'investissement et la consommation.

La croissance est désormais attendue l'an prochain à 0,9%, contre 1,3% auparavant, selon les prévisions économiques d'automne de l'exécutif européen.

Pour 2025, Bruxelles a très légèrement relevé sa prévision, à 0,7% contre 0,6% précédemment. Cela représente un net ralentissement par rapport à 2024, où la France avait affiché une croissance de 1,2%.

Concernant les finances publiques, Bruxelles table sur un reflux du déficit à 5,5% en 2025, après 5,8% l'an dernier, un niveau quasiment identique à la prévision du gouvernement Lecornu (5,4%).

Pour 2026, la Commission prévoit un déficit en nette baisse à 4,9%, en se basant sur les mesures envisagées dans le projet de budget présenté en octobre. L'exécutif européen prévient toutefois que tout dépendra de l'issue des débats au Parlement, qui "reste incertaine".

Pour la suite, la Commission prévient qu'à "politique inchangée", le déficit français remonterait à 5,3% en 2027 et la dette grimperait à 120% du Produit intérieur brut (PIB), contre 113,2% l'an dernier.

De son côté, le gouvernement français compte réduire le déficit public à 4,7% du PIB l'an prochain et s'est engagé à le ramener sous les 3% en 2029.

La France fait l'objet depuis juillet 2024 d'une procédure européenne pour déficit excessif, comme huit autres Etats membres. La Commission lui a donné jusqu'en 2029 pour redresser la barre et ramener son déficit en dessous de 3% du PIB, la limite prévue par le Pacte de stabilité.

La Commission européenne doit présenter le 25 novembre son évaluation des plans budgétaires à moyen terme des pays de l'Union européenne.

De manière générale, la Commission a revu à la baisse lundi sa prévision de croissance 2026 pour la zone euro, à +1,2% contre +1,4% auparavant.