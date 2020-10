Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump apparaît pour la 1e fois en public depuis sa sortie de l'hôpital Reuters • 10/10/2020 à 23:47









(Actualisé avec citations) par Andrea Shalal WASHINGTON, 10 octobre (Reuters) - Vantant son bilan et lançant des accusations à tout va contre ses opposants, Donald Trump semblait redevenu fidèle à lui-même pour sa première apparition en public après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. Seul, sans masque, le président américain s'est exprimé depuis un balcon de la Maison Blanche à l'occasion d'un rassemblement présenté comme "une manifestation pacifique pour la loi et l'ordre" auquel assistaient quelques centaines de personnes debout sur la pelouse. Cette apparition - alors qu'on ne sait toujours pas s'il est encore contagieux - fait figure de première étape avant une reprise à plein temps de sa campagne la semaine prochaine. Il est attendu en Floride, en Pennsylvanie puis dans l'Iowa entre lundi et mercredi. S'exprimant de manière ferme et sans hésitation, Donald Trump a prononcé un discours de campagne plus court que d'habitude, vantant son bilan dans la lutte contre la délinquance et pour soutenir l'économie tout en critiquant les démocrates. "Je me sens bien", a-t-il dit à la foule. La plupart dans l'assistance portaient des masques même si les consignes en matière de distance étaient peu respectées Il s'agit de la première allocution en public de Donald Trump depuis qu'il a quitté l'hôpital lundi. A son retour à la Maison Blanche, le président avait donné l'impression de chercher sa respiration à plusieurs reprises, selon certains observateurs. La Maison Blanche a depuis diffusé des vidéos et le président s'est exprimé à la télévision mais c'est la première fois que le grand public avait l'opportunité de le voir en direct. La Maison Blanche a refusé de divulguer le résultat du dernier test du dirigeant au Covid-19 et n'a pas souhaité dire s'il était négatif. Une porte-parole de la Maison Blanche a déclaré vendredi qu'il subirait un nouveau test et qu'il n'apparaîtrait pas en public s'il s'avérait qu'il pouvait encore propager le virus. Les déclarations de Donald Trump sur la sécurité ont eu un impact limité sur sa cote dans les sondages d'opinion qui donnent une avance à deux chiffres à son rival démocrate Joe Biden. L'écart est toutefois plus serré dans les Etats clefs où pourraient se jouer le résultat de l'élection. D'après des enquêtes d'opinion, les électeurs semblent de plus en plus tentés, à mesure que la date de l'élection du 3 novembre se rapproche, d'utiliser le scrutin pour donner leur avis sur la gestion par l'administration Trump de l'épidémie de coronavirus qui a tué plus de 210.000 Américains. Des démocrates et certains commentateurs ont critiqué le rassemblement de samedi à la Maison Blanche, estimant qu'il risquait d'exposer au virus les participants. (Avec James Oliphant et Trevor Hunnicutt, version française Gwénaëlle Barzic)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.