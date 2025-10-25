 Aller au contenu principal
Trump annule les règles de l'ère Biden sur les fonderies de cuivre
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 01:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la Maison Blanche au paragraphe 4 et du contexte dans l'ensemble du texte) par Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder

Le président américain Donald Trump a annulé vendredi une règle sur la pollution de l'air datant de l'ère Biden qui imposait des limites plus strictes aux émissions des fonderies de cuivre.

Le règlement sur le cuivre, finalisé en mai 2024, exigeait des fonderies qu'elles réduisent les polluants tels que le plomb, l'arsenic, le mercure, le benzène et les dioxines, conformément aux normes fédérales actualisées en matière de pollution atmosphérique.

La proclamation de Trump accorde une exemption de conformité de deux ans aux sources fixes concernées, ce qui, selon la Maison Blanche, contribuerait à promouvoir la sécurité minérale américaine en réduisant les charges réglementaires pesant sur les producteurs de cuivre nationaux.

"Imposer ces exigences à une industrie nationale aussi limitée et déjà mise à rude épreuve risque d'accélérer d'autres fermetures, d'affaiblir la base industrielle du pays, de compromettre l'indépendance minérale et d'accroître la dépendance à l'égard des capacités de traitement contrôlées par l'étranger", a déclaré la Maison Blanche en annonçant ces changements.

Les États-Unis ne comptent actuellement que deux fonderies de cuivre, l'une en Arizona et l'autre dans l'Utah.

Freeport-McMoRan FCX.N et Rio Tinto RIO.L , qui exploitent les deux fonderies de cuivre américaines, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Trump a signé un décret au début de l'année qui identifie le cuivre comme un matériau essentiel pour la défense, l'infrastructure et les technologies émergentes, y compris l'énergie propre et les véhicules électriques.

Ce décret a donné lieu à une enquête au titre de l'article 232 afin de déterminer si les importations de cuivre menaçaient la sécurité nationale des États-Unis, notamment en raison de la dépendance à l'égard d'un petit nombre de fournisseurs étrangers.

À la suite de cette enquête, l'administration a imposé des droits de douane de 50 % sur certains produits importés et a exigé qu'un pourcentage croissant des déchets de cuivre de haute qualité produits aux États-Unis soit vendu sur le marché intérieur.

Joe Biden
Environnement

