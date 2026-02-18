 Aller au contenu principal
Trump annule la règle encourageant la production de VE pour répondre aux exigences en matière d'économie de carburant
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a annoncé mercredi qu'elle annulait une règle qui incitait les constructeurs automobiles à produire des véhicules électriques pour répondre aux exigences en matière d'économie de carburant en surestimant les économies d'énergie.

Les écologistes critiquent depuis longtemps les règles du département de l'énergie car elles attribuent aux véhicules électriques des valeurs d'économie de carburant irréalistes, qui sont ensuite prises en compte dans les moyennes des parcs automobiles dans le cadre des règles fédérales relatives à l'économie moyenne de carburant des entreprises (Corporate Average Fuel Economy).

Le département de l'énergie a déclaré, à la suite d'une décision de la cour d'appel en septembre, qu'il supprimerait de ses calculs la disposition connue sous le nom de "facteur de contenu en carburant" et qu'il prévoyait de proposer des révisions supplémentaires.

