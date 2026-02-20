 Aller au contenu principal
Trump annonce une surtaxe mondiale de 10% après un revers de la Cour suprême
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 20:05

Quelques heures après l'invalidation par la Cour suprême de ses droits de douane "réciproques", Donald Trump a annoncé l'instauration prochaine d'une surtaxe mondiale de 10%. Cette nouvelle mesure viendrait s'ajouter aux taxes déjà en vigueur, dans un contexte de confrontation institutionnelle sur la politique commerciale américaine.

Le président, 47e président des États-Unis, a indiqué depuis la Maison Blanche qu'il signerait un décret exécutif imposant ce droit additionnel de 10% au-delà des taux habituels. La décision de la Cour suprême, perçue comme un désaveu majeur, a invalidé ses vastes mesures tarifaires précédentes. Donald Trump a précisé que la nouvelle surtaxe serait adoptée en vertu de la section 122 du Trade Act de 1974, qui limite toutefois leur application à 150 jours sans approbation du Congrès.

Interrogé sur cette contrainte, il a affirmé que l'exécutif disposait d'une large marge de manoeuvre. Il a également assuré que les droits de douane appliqués au titre des sections 232 et 301 resteraient pleinement en vigueur. L'administration entend par ailleurs poursuivre des enquêtes fondées sur la section 301 susceptibles de déboucher sur de nouvelles taxes. Cette annonce ouvre une nouvelle phase d'incertitude pour les partenaires commerciaux des États-Unis.

