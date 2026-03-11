Trump annonce une nouvelle raffinerie américaine soutenue par l'entreprise indienne Reliance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise indienne Reliance investit dans une raffinerie et achète de la production

* L'accord devrait réduire le déficit commercial avec l'Inde

* Hausse du prix des carburants alors que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran

(Refonte et ajout de détails) par Erwin Seba et Nicole Jao

Le président Donald Trump a annoncé mardi la construction d'une raffinerie à la frontière sud des États-Unis, soutenue par la société indienne Reliance Industries RELI.NS , qui exploite le plus grand complexe de raffinage au monde.

M. Trump a fait cette annonce alors que les automobilistes réagissent à la flambée des prix de l'essence depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , et que les républicains et les démocrates se préparent aux élections de mi-mandat qui pourraient déterminer quel parti contrôlera le Congrès au cours des deux dernières années de sa présidence.

"Merci à nos partenaires indiens et à leur plus grande société privée d'énergie, Reliance, pour ce formidable investissement", a déclaré M. Trump sur la plateforme de médias sociaux Truth Social.

La raffinerie de 168 000 barils par jour (bpd) sera construite dans le port de Brownsville et réduira le déficit commercial avec l'Inde de 300 milliards de dollars, a déclaré la startup America First Refining dans un communiqué.

Reliance n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel.

"Pour la première fois en un demi-siècle, les États-Unis vont construire une nouvelle raffinerie spécialement conçue pour le pétrole de schiste américain", a déclaré le président et fondateur d'America First, John V. Calce.

De nombreuses raffineries de la côte du golfe du Mexique sont incapables de traiter le pétrole brut léger et non corrosif issu de la fracturation des gisements de schiste, car elles ont été configurées au cours des 40 dernières années pour traiter du brut lourd et corrosif, moins coûteux, qui a une densité plus élevée et contient plus de soufre.

Une "supermajor mondiale" a fourni un "investissement à 9 chiffres" à une "évaluation à 10 chiffres", a déclaré America First.

M. Trump a désigné l'investisseur comme étant Reliance, la plus grande entreprise indienne du secteur privé.

Reliance a signé avec America First "un contrat d'achat ferme sur 20 ans", ce qui signifie qu'elle achètera les produits fabriqués par la raffinerie. Cela contribuera à réduire l'excédent commercial de l'Inde avec les États-Unis, ce qui a été un sujet de préoccupation pour M. Trump.

America First a déclaré qu'elle prévoyait de commencer les travaux au cours du deuxième trimestre de cette année.

LES EXPERTS DE L'INDUSTRIE S'INTERROGENT SUR LA NÉCESSITÉ D'UN TEL PROJET

Les analystes se sont montrés sceptiques quant à la nécessité d'une nouvelle raffinerie sur la côte du Golfe, qui abrite déjà huit des dix plus grandes raffineries du pays.

"Les annonces initiales de l'administration Trump contiennent beaucoup d'hyperboles", a déclaré John Auers, directeur général de Refined Fuels Analytics.

La nouvelle raffinerie "alimentera les marchés américains, renforcera notre sécurité nationale, stimulera la production d'énergie américaine, aura un impact économique de plusieurs milliards de dollars et sera la raffinerie la plus propre du monde", a déclaré M. Trump sur le site Truth Social.

Les raffineries de la côte du Golfe présentent des avantages par rapport aux usines situées ailleurs aux États-Unis, a déclaré Tom Kloza, analyste principal chez Kloza Advisors.

"Si Brownsville est effectivement le lieu de construction, je suppose qu'il s'agit d'une raffinerie destinée à l'exportation", a déclaré M. Kloza. "Il n'y a pas beaucoup de demande locale et il n'y a pas d'oléoducs pour transporter le produit de Brownsville ailleurs."

Les raffineries américaines sont les principaux fournisseurs de carburant et de mazout de chauffage de l'Amérique du Sud, selon M. Kloza, et elles ont des coûts inférieurs pour le gaz naturel, l'hydrogène et le pétrole brut national.

"Voyons ce qui va se passer", a-t-il ajouté. "Reliance est une entreprise très prospère."

Reliance exploite le complexe de raffinage de Jamnagar, en Inde, d'une capacité de 1,4 million de barils par jour, le plus grand du monde. L'entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars l'année dernière, est également présente dans le commerce de détail, les énergies nouvelles, les services numériques, les médias et le divertissement.

Depuis la fin de l'année 2025, deux raffineries californiennes d'une capacité totale de 284 000 bpj ont fermé définitivement leurs portes, invoquant la réglementation de l'État sur les industries des combustibles fossiles.

Le coût de la construction de raffineries ou d'ajouts de raffineries au cours de la dernière décennie s'est élevé en moyenne à environ 40 000 dollars par baril de capacité, soit environ 6,7 milliards de dollars pour 168 000 barils.

La capacité de raffinage des États-Unis s'élevait à 18,4 millions de bpj à la fin de l'année 2024, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Cette capacité devrait augmenter progressivement jusqu'aux années 2030, a indiqué M. Auers.