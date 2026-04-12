Trump annonce un blocage d'Ormuz pour empêcher l'Iran de percevoir un droit de passage

Donald Trump a annoncé dimanche que la marine américaine allait bloquer avec effet immédiat le détroit d'Ormuz et empêcher la navigation dans les eaux internationales de tout navire ayant payé un droit de passage à l'Iran.

S'exprimant sur son réseau Truth Social quelques heures après l'échec de discussions au Pakistan entre les Etats-Unis et l'Iran, le président américain a déclaré que les pourparlers s'étaient bien déroulés, avec un accord sur "la plupart des points", mais que les deux pays n'avaient pu s'entendre sur le programme nucléaire iranien.

"Avec effet immédiat, la marine des Etats-Unis (...) va engager le processus de BLOQUER tout navire tentant d'entrer ou de quitter le détroit d'Ormuz", a écrit Donald Trump, refusant que l'Iran fasse payer un droit de passage aux bateaux désireux d'emprunter cette voie maritime.

"J'ai aussi donné pour instruction à notre marine de repérer et d'interdire dans les eaux internationales tout navire ayant payé un droit de péage à l'Iran. Personne ayant payé un droit de péage illégal ne disposera d'un passage sûr en haute mer", a ajouté le président américain.

(David Ljunggren, version française Bertrand Boucey)