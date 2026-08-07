Trump annonce que les États-Unis vont lancer une série de projets miniers d'une valeur de 3 milliards de dollars

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Le président Donald Trump a déclaré vendredi que son administration annonçait une série de projets miniers d'une valeur de 3 milliards de dollars.