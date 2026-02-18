Trump annonce que le Japon investira dans des projets énergétiques et industriels dans l'Ohio, au Texas et en Géorgie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lutnick déclare que le Japon investira dans des projets d'une valeur de 36 milliards de dollars

*

L'Ohio accueillera une centrale électrique au gaz naturel d'une valeur de 33 milliards de dollars, selon le ministère du commerce

*

Le Japon investit dans un projet de terminal pétrolier en eaux profondes au Texas (GulfLink)

*

La Géorgie va bénéficier d'une installation industrielle de diamants financée par le Japon

(Ajoute les commentaires du ministre japonais du commerce et le contexte dans les paragraphes 14-19) par David Lawder, Jarrett Renshaw et Makiko Yamazaki

L'administration du président Donald Trump a annoncé mardi trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon, notamment une installation d'exportation de pétrole au Texas, une usine de diamants industriels en Géorgie et une centrale électrique au gaz naturel dans l'Ohio.

Ces projets sont les premiers investissements réalisés dans le cadre de l'engagement du Japon à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis , dans le cadre de l'accord commercial qui a réduit à 15 % les droits de douane imposés par M. Trump sur les importations japonaises, a déclaré M. Trump sur le site Truth Social. Il a donné peu de détails sur les projets.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que la centrale électrique de Portsmouth, dans l'Ohio, évaluée à 33 milliards de dollars, serait la plus grande centrale au gaz naturel de l'histoire, avec une capacité de 9,2 gigawatts.

La centrale, qui sera exploitée par SB Energy, une filiale de l'investisseur technologique japonais SoftBank Group

9984.T , augmenterait l'énergie de base à un moment où la demande d'électricité des centres de données construits pour alimenter les applications d'intelligence artificielle augmente rapidement.

La Maison Blanche a déclaré que le Japon investirait dans l'installation d'exportation de pétrole brut en eaux profondes Texas GulfLink, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars, au large de la côte du Texas.

"Ce projet devrait générer 20 à 30 milliards de dollars par an d'exportations de brut américain, garantir la capacité d'exportation de nos raffineries et renforcer la position de l'Amérique en tant que premier fournisseur d'énergie au monde", a déclaré M. Lutnick.

Texas GulfLink, qui est développé par Sentinel Midstream, a confirmé qu'il faisait partie de l'initiative et qu'il était "honoré d'être un partenaire de confiance du ministère américain du commerce et du gouvernement japonais".

M. Trump a déclaré que les investissements au Texas incluraient un projet de gaz naturel liquéfié, mais la déclaration de M. Lutnick et une fiche d'information de la Maison-Blanche n'ont pas mentionné le GNL.

M. Lutnick a indiqué que le troisième grand projet en Géorgie était une usine de fabrication de diamants industriels synthétiques qui répondrait à 100 % de la demande américaine en diamants synthétiques, un intrant essentiel pour la fabrication de pointe et la production de semi-conducteurs. Les États-Unis dépendent actuellement en grande partie de la Chine pour ce type d'approvisionnement.

L'usine de diamants synthétiques à haute pression, d'une valeur d'environ 600 millions de dollars, sera exploitée par Element Six, a indiqué la Maison Blanche dans une fiche d'information. La société de diamants industriels est une unité du groupe De Beers, le plus grand producteur de diamants au monde.

Il n'a pas été précisé quelle part des coûts des projets serait financée par des entités japonaises et dans quelles conditions. En vertu d'un accord antérieur entre les États-Unis et le Japon, les bénéfices des projets devaient être partagés à parts égales entre les États-Unis et le Japon jusqu'à ce que les coûts d'investissement initiaux du Japon soient récupérés, après quoi les bénéfices seraient partagés à 90-10 en faveur des États-Unis.

Les annonces de l'administration font suite aux réunions qui ont eu lieu la semaine dernière entre M. Lutnick et le ministre japonais de l'économie et du commerce, Ryosei Akazawa, au cours desquelles ils ont réglé les questions en suspens avant que les accords puissent être annoncés.

"L'ampleur de ces projets est telle qu'ils ne pourraient être réalisés sans un mot très spécial: TARIFS", a écrit M. Trump sur Truth Social.

D'AUTRES ACCORDS À VENIR

"Tous ces projets impliquent que le Japon et les États-Unis travaillent ensemble pour construire des chaînes d'approvisionnement dans des domaines stratégiquement importants", a déclaré M. Akazawa aux journalistes à Tokyo mercredi.

Il a également déclaré que le Japon continuerait à travailler avec les États-Unis pour conclure davantage d'accords d'investissement, ajoutant que Tokyo s'était engagé à investir jusqu'à 550 milliards de dollars avant la fin du mandat actuel de M. Trump.

Tout en refusant de commenter le calendrier prévu pour les prochains accords, M. Akazawa a déclaré qu'en tant que négociateur, il "garderait à l'esprit que la visite prévue de la Première ministre Sanae Takaichi aux États-Unis (en mars) serait fructueuse".

Plusieurs entreprises japonaises ont exprimé leur intérêt pour les trois projets initiaux, selon le gouvernement japonais, notamment Noritake 5331.T en tant que fournisseur pour le projet diamantaire, Mitsui O.S.K. Lines 9104.T et Nippon Steel

5401.T en tant que fournisseurs pour le projet d'installation d'exportation de pétrole brut, et Hitachi 6501.T et Toshiba pour le projet d'énergie.

Le paquet d'investissement du Japon consisterait en des fonds propres, des prêts et des garanties de prêt des agences publiques Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

M. Akazawa a déclaré que l'investissement n'aurait pas d'impact sur le marché des changes à la lumière des réserves de devises étrangères considérables que le gouvernement pourrait utiliser pour les prêts.