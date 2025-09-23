Trump annonce qu'Uzbekistan Airways achètera jusqu'à 22 Boeing 787 Dreamliners pour plus de 8 milliards de dollars

(Ajout de détails sur l'accord dans les déclarations de Trump, du ministère du Commerce et de Boeing)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'Uzbekistan Airways avait signé un accord avec Boeing BA.N pour plus de 8 milliards de dollars, dans lequel Uzbekistan Airways prévoit d'acquérir jusqu'à 22 Boeing 787 Dreamliners.

Trump a déclaré à Truth Social qu'il avait parlé au président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, au début du mois. Boeing a publié séparément une déclaration sur la commande lundi.

L'accord a été signé lundi en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, a indiqué le ministère américain du Commerce.

Donald Trump et Boeing ont déclaré que l'accord soutiendrait près de 35 000 emplois aux États-Unis.

Le ministère du Commerce a évalué l'accord à 8,5 milliards de dollars et l'a qualifié de "plus grand accord de ce type en matière d'avions commerciaux en Asie centrale."

L'Ouzbékistan achète 14 Dreamliners avec des options pour huit autres appareils, selon l'accord.