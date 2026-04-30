Trump annonce qu'il va lever les droits de douane et les restrictions pesant sur les échanges de whisky entre l'Écosse et le Kentucky

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il allait lever les droits de douane et les restrictions empêchant l'Écosse de collaborer avec l'État du Kentucky dans le domaine du whisky et du bourbon.