Trump annonce qu'il rencontrera la leader de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, la semaine prochaine

par Jasper Ward

Le président américain Donald Trump a indiqué jeudi que la chef de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado viendrait à Washington la semaine prochaine.

Lors d'une interview à l'émission "Hannity" de Fox News, il a été demandé à M. Trump s'il prévoyait de rencontrer Mme Machado à la suite des frappes américaines sur le Venezuela qui ont abouti à la capture du président Nicolas Maduro .

"Je crois savoir qu'elle viendra la semaine prochaine, et j'ai hâte de la saluer", a répondu M. Trump.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée pour obtenir des détails supplémentaires sur la réunion.

Il s'agira de la première rencontre entre M. Trump et Mme Machado, qui a déclaré en début de semaine qu'elle n'avait pas parlé au dirigeant américain depuis qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix en octobre.

L'avenir de la gouvernance du pays sud-américain reste incertain. Au cours du week-end, M. Trump a rejeté l'idée de travailler avec Mme Machado, affirmant qu'"elle n'a pas le soutien ou le respect du pays"

M. Trump a déclaré à Fox News qu'il faudrait du temps pour que le pays sud-américain, actuellement dirigé par la présidente intérimaire Delcy Rodriguez , soit en mesure d'organiser des élections.

"Nous devons reconstruire le pays. Ils ne pourraient pas organiser d'élections", a-t-il déclaré. "Ils ne sauraient même pas comment organiser des élections à l'heure actuelle."

Le Venezuela, membre de l'OPEP, est l'un des plus grands producteurs de pétrole. Son industrie est devenue le point de mire de l'administration Trump, un haut fonctionnaire ayant déclaré à Reuters que les ventes de pétrole aux États-Unis commenceraient immédiatement avec une expédition initiale d'environ 30 à 50 millions de barils et se poursuivraient indéfiniment.

M. Trump a déclaré qu'il rencontrerait des dirigeants de compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi. Selon le président, ces compagnies pétrolières joueront un rôle clé dans la reconstruction de l'industrie pétrolière vénézuélienne.

"Ils vont reconstruire toute l'infrastructure pétrolière. Ils vont dépenser au moins 100 milliards de dollars et c'est un pétrole incroyable qu'ils ont, d'une qualité et d'une quantité incroyables", a-t-il déclaré.