Trump annonce qu'il rencontrera bientôt les compagnies pétrolières
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump, s'adressant aux républicains de la Chambre des représentants mardi, a déclaré qu'il rencontrerait bientôt les compagnies pétrolières, mais n'a pas donné d'autres détails.

