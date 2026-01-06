Trump annonce qu'il rencontrera bientôt les compagnies pétrolières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump, s'adressant aux républicains de la Chambre des représentants mardi, a déclaré qu'il rencontrerait bientôt les compagnies pétrolières, mais n'a pas donné d'autres détails.
