Trump annonce qu'il mobilisera l'armée pour vacciner contre le Covid-19

WASHINGTON, 14 mai (Reuters) - Donald Trump a annoncé jeudi qu'il mobiliserait l'armée pour injecter, lorsqu'il sera prêt, un vaccin contre le Covid-19 et a précisé que les personnes âgées seraient prioritaires dans le plan de vaccination. "Vous savez que donner ce vaccin sera une tâche massive", a dit le président américain sur Fox Business Network. "Notre armée est dès maintenant mobilisée pour qu'à la fin de l'année, nous soyons en mesure de le donner très, très vite à beaucoup de monde." Aucun vaccin n'est actuellement disponible contre le coronarivus SARS-CoV-2 mais plusieurs recherches sont en cours, et Donald Trump a dit penser qu'un vaccin serait prêt d'ici la fin de l'année. C'est sur cette base, a-t-il ajouté, que les Etats-Unis sont en train de mobiliser leurs forces armées. (Susan Heavey et Doina Chiacu version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

