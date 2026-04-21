Trump aimerait que quelqu'un rachète Spirit Airlines en difficulté

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(Pas de commentaire immédiat de Spirit, plus de détails dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'il aimerait que quelqu'un rachète la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines en faillite et a dit qu'il était possible que le gouvernement fédéral s'implique.

"J'aimerais que quelqu'un achète Spirit. Il s'agit de 14 000 emplois, et peut-être que le gouvernement fédéral devrait aider cette compagnie", a déclaré M. Trump à CNBC. La semaine dernière, Reuters a rapporté que le plan de sortie de faillite de Spirit faisait l'objet de nouvelles pressions après qu'une forte hausse des prix du kérosène a remis en cause les principales hypothèses sur lesquelles reposait sa restructuration.

Spirit n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'USDOT s'est entretenu avec les principales compagnies aériennes sur ce qu'il adviendrait des passagers ayant des billets sur Spirit si la compagnie aérienne était contrainte à la liquidation, ont déclaré des sources à Reuters.

Mardi, les directeurs généraux des principales compagnies aériennes à bas prix doivent rencontrer le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, afin d'exhorter le Congrès à accorder un allègement fiscal temporaire.

Spirit a bâti son redressement sur des coûts de carburant s'élevant en moyenne à 2,24 dollars le gallon en 2026 et à 2,14 dollars en 2027, d'après les informations publiées en mars. À la mi-avril, les prix du kérosène avoisinaient les 4,24 dollars le gallon, soit environ le double du niveau prévu dans ses projections.

Cette pression intervient alors que Spirit cherche à obtenir l'approbation du tribunal pour une deuxième restructuration en moins d'un an, après avoir émergé de la faillite en mars 2025 et continué à faire face à une capacité domestique élevée, à une faible demande de loisirs et à un environnement tarifaire difficile. Les créanciers affirment que le plan laisse peu de place à l'erreur.

Les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à la hausse des prix du kérosène depuis que les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz.

Lundi, Joanna Geraghty, directrice générale de JetBlue Airways JBLU.O , a déclaré aux employés que le transporteur n'envisageait pas de faire faillite cette année.

Le transporteur basé à New York a récemment obtenu un engagement de financement par emprunt de 500 millions de dollars, garanti par 22 avions, avec une option pour lever 250 millions de dollars supplémentaires en utilisant d'autres avions comme garantie. La compagnie aérienne disposait d'importantes liquidités et d'un accès à des capitaux supplémentaires, a ajouté Mme Geraghty.