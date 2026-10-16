Trump affirme que ni lui ni Musk ne sont responsables de la perte d'accès à Starlink en Ukraine

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(Ajout de « perte de » au titre)

WASHINGTON, 16 octobre - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il ne pensait pas que lui-même ou Elon Musk soient responsables de la perte d'accès à Starlink par l'Ukraine , qui a eu des répercussions sur ses opérations militaires contre la Russie.

La réduction des services fournis par l'opérateur satellite a interrompu les communications avec le quartier général et entraîné une baisse des débits Internet.

Reuters a rapporté jeudi que la Maison Blanche avait approuvé la réduction des services Starshield .

S'adressant aux journalistes alors qu'il quittait la Maison Blanche pour se rendre en Géorgie, M. Trump a déclaré que ni lui ni M. Musk n'étaient responsables de la perte d'accès à Starlink par l'Ukraine.

Aucune restriction à l’accès de l’Ukraine au système Starshield n’a été imposée par les États-Unis, a ajouté Trump.

Starshield a été développé par SpaceX spécialement pour les clients du secteur public et de la sécurité nationale, en particulier le ministère américain de la Défense. Starshield utilise la constellation Starlink comme infrastructure principale.

M. Trump a également indiqué entretenir de bonnes relations avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.