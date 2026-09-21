Trump affirme que les États-Unis travaillent sur un accord visant à acheter de la potasse à la Biélorussie

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* Les États-Unis s’approvisionnent en grande majorité en potasse auprès du Canada

* Le président biélorusse a déclaré le 11 septembre que son pays avait repris ses ventes de potasse aux États-Unis après la levée des sanctions

* Un analyste de StoneX doute que la potasse biélorusse fasse baisser sensiblement les prix américains ou augmente l'offre

Le président Donald Trump a déclaré lundi que Washington travaillait sur un accord visant à acheter de la potasse à la Biélorussie à un prix inférieur à celui que les États-Unis paient actuellement au Canada.

« Les États-Unis travaillent sur un accord de grande envergure concernant l’achat de potasse à la Biélorussie », a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

« Le prix serait nettement inférieur à celui que nous payons actuellement au Canada, ce qui est une très bonne nouvelle pour nos agriculteurs et éleveurs. »

Ce minéral contribue à améliorer la résistance des plantes aux maladies et la qualité des récoltes, tout en augmentant les rendements.

Cette annonce témoigne de la volonté de Trump d’utiliser d’autres fournisseurs comme moyen de pression dans ses différends commerciaux avec le Canada , qui fournit la grande majorité des importations américaines de potasse. Elle pourrait également marquer un nouveau dégel dans les relations de Washington avec la Biélorussie après la levée des sanctions.

Le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, et la société Nutrien NTR.TO , basée en Saskatchewan et premier producteur mondial de potasse, n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat.

LOUKACHENKO RECHERCHE DES FONDS GELÉS

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié de la Russie, a déclaré le 11 septembre que son pays avait repris ses ventes de potasse aux États-Unis à la suite de la levée des sanctions américaines. Loukachenko a toutefois indiqué qu’il souhaitait que Washington lui restitue plus de 40 millions de dollars qui sont « bloqués » dans le système bancaire américain.

La Biélorussie et la Russie sont de grands producteurs de potasse, mais les sanctions et la fermeture d’un port stratégique sur la côte baltique de la Lituanie ont rendu coûteux le transport de ces approvisionnements vers les États-Unis via l’Arctique russe. Les États-Unis continuent de recevoir des exportations de potasse en provenance de Russie, mais la grande majorité de leurs approvisionnements provient du Canada voisin.

LES ANALYSTES DOUTENT DE L’IMPACT SUR LES PRIX

Josh Linville, analyste spécialisé dans les engrais chez StoneX, a déclaré douter que la potasse biélorusse joue un rôle majeur, que ce soit dans l’approvisionnement des agriculteurs américains ou dans la baisse des prix qu’ils paient actuellement.

« Je crains que l’impact soit limité. Nous n’avons pas eu de mal à trouver de la potasse », a-t-il déclaré. « Nous en avons plus qu’il n’en faut. Ce sont le phosphate et l’azote pour lesquels nous avons besoin d’aide. »

Même si la Lituanie ouvrait son port de Klaipėda aux exportations de potasse biélorusse, la valeur actuelle relativement faible de la potasse rend difficile de justifier des exportations via la mer Baltique et à travers l’océan Atlantique, a ajouté M. Linville.

La guerre en Iran a restreint l’approvisionnement en engrais azotés et phosphatés , bloquant la plupart des expéditions en provenance du Golfe d’engrais azotés, de gaz naturel et de soufre — un composant essentiel de l’extraction du phosphate.