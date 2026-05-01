Trump affirme que les États-Unis ont soumis une proposition finale à Spirit Airlines et qu'une annonce est attendue prochainement

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Le président Donald Trump a déclaré vendredi aux journalistes que les États-Unis avaient présenté une proposition finale à Spirit Airlines et qu'ils envisageaient un éventuel plan de sauvetage pour la compagnie aérienne en difficulté, ajoutant qu'une annonce serait faite d'ici un jour ou deux.