Trump affirme que les États-Unis ont soumis une proposition finale à Spirit Airlines et qu'une annonce est attendue prochainement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré vendredi aux journalistes que les États-Unis avaient présenté une proposition finale à Spirit Airlines et qu'ils envisageaient un éventuel plan de sauvetage pour la compagnie aérienne en difficulté, ajoutant qu'une annonce serait faite d'ici un jour ou deux.
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