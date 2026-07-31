 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme que les États-Unis n'ont pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 18:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis n'avaient pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot, ajoutant que les États-Unis devaient "faire preuve d'une grande prudence avant d'autoriser quiconque à les fabriquer".

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
580,410 USD NYSE +1,16%
RTX
215,160 USD NYSE +0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 509,64 +0,28%
GENFIT
14,66 +4,71%
2CRSI
25,76 -3,09%
HAFFNER ENERGY
0,325 +1,72%
Pétrole Brent
89,97 +0,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank