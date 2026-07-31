Trump affirme que les États-Unis n'ont pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis n'avaient pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot, ajoutant que les États-Unis devaient "faire preuve d'une grande prudence avant d'autoriser quiconque à les fabriquer".
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