Trump affirme que les États-Unis n'ont pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot

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Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis n'avaient pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot, ajoutant que les États-Unis devaient "faire preuve d'une grande prudence avant d'autoriser quiconque à les fabriquer".