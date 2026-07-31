Trump affirme que les États-Unis n'ont pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de Trump, des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 8) par Steve Holland et Simon Lewis

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis n’avaient pas donné leur accord pour que l’Ukraine fabrique des missiles Patriot, mais que les discussions se poursuivaient, ajoutant que les États-Unis devaient « faire très attention avant de laisser quelqu’un les fabriquer ». Trump avait déclaré lors d’une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en Turquie ce mois-ci qu’il allait accorder à l’Ukraine une licence pour fabriquer des missiles intercepteurs Patriot afin de l’aider à se défendre contre les frappes russes, mais il est depuis revenu sur cette promesse bien qu’il ait reçu Zelenskiy à la Maison Blanche cette semaine.

Interrogé sur les missiles Patriot lors d’une réunion du Conseil des ministres à Camp David vendredi, Trump a souligné ses inquiétudes quant au partage d’armement américain de pointe, notamment en matière de technologie des missiles.

« C’est une décision importante », a déclaré Trump.

« Dans le cas du président Zelenskiy, il aimerait disposer de quelques Patriots, il aimerait disposer de quelques Tomahawks, qui, comme vous le savez, sont redoutables — l’un offensif, l’autre défensif », a ajouté Trump.

« Il faut faire preuve d’une grande prudence, mais aussi d’une grande circonspection. Pour l’instant, nous n’avons pas donné notre accord. Nous en discutons, mais c’est difficile de céder ce genre de technologie. Et je ne pense pas que cela arrivera un jour, mais, vous savez, il y a des gens à qui l’on donne cette technologie et qui pourraient un jour se retourner contre nous », a déclaré Trump. Alors que la Russie a intensifié ses frappes aériennes, l’Ukraine est confrontée à une pénurie chronique de missiles Patriot, qui restent la seule arme de son arsenal capable d’abattre des missiles balistiques.

L’Ukraine cherche depuis longtemps à conclure un accord de coproduction pour les missiles Patriot PAC-3 destinés à intercepter les missiles balistiques, dans l’optique de les fabriquer sur son propre territoire.

La promesse faite précédemment par Trump d’accorder une licence pour un tel accord de production a surpris beaucoup de monde, et les responsables ukrainiens ont depuis rencontré des représentants du Pentagone et des dirigeants du secteur pour en définir les détails. Ces efforts se poursuivent, mais l’ambassadrice ukrainienne Olha Stefanishyna a déclaré jeudi qu’elle était convaincue que Lockheed Martin, le fabricant des missiles PAC-3, était pleinement déterminé à renforcer sa coopération avec l’Ukraine. Des dirigeants de Lockheed ont rencontré Zelenskiy mardi, et l’entreprise prévoit d’envoyer prochainement des responsables en Ukraine, a-t-elle précisé.