 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme que les États-Unis n'ont pas donné leur accord pour que l'Ukraine fabrique des missiles Patriot
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 19:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de Trump, des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 8) par Steve Holland et Simon Lewis

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis n’avaient pas donné leur accord pour que l’Ukraine fabrique des missiles Patriot, mais que les discussions se poursuivaient, ajoutant que les États-Unis devaient « faire très attention avant de laisser quelqu’un les fabriquer ». Trump avait déclaré lors d’une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en Turquie ce mois-ci qu’il allait accorder à l’Ukraine une licence pour fabriquer des missiles intercepteurs Patriot afin de l’aider à se défendre contre les frappes russes, mais il est depuis revenu sur cette promesse bien qu’il ait reçu Zelenskiy à la Maison Blanche cette semaine.

Interrogé sur les missiles Patriot lors d’une réunion du Conseil des ministres à Camp David vendredi, Trump a souligné ses inquiétudes quant au partage d’armement américain de pointe, notamment en matière de technologie des missiles.

« C’est une décision importante », a déclaré Trump.

« Dans le cas du président Zelenskiy, il aimerait disposer de quelques Patriots, il aimerait disposer de quelques Tomahawks, qui, comme vous le savez, sont redoutables — l’un offensif, l’autre défensif », a ajouté Trump.

« Il faut faire preuve d’une grande prudence, mais aussi d’une grande circonspection. Pour l’instant, nous n’avons pas donné notre accord. Nous en discutons, mais c’est difficile de céder ce genre de technologie. Et je ne pense pas que cela arrivera un jour, mais, vous savez, il y a des gens à qui l’on donne cette technologie et qui pourraient un jour se retourner contre nous », a déclaré Trump. Alors que la Russie a intensifié ses frappes aériennes, l’Ukraine est confrontée à une pénurie chronique de missiles Patriot, qui restent la seule arme de son arsenal capable d’abattre des missiles balistiques.

L’Ukraine cherche depuis longtemps à conclure un accord de coproduction pour les missiles Patriot PAC-3 destinés à intercepter les missiles balistiques, dans l’optique de les fabriquer sur son propre territoire.

La promesse faite précédemment par Trump d’accorder une licence pour un tel accord de production a surpris beaucoup de monde, et les responsables ukrainiens ont depuis rencontré des représentants du Pentagone et des dirigeants du secteur pour en définir les détails. Ces efforts se poursuivent, mais l’ambassadrice ukrainienne Olha Stefanishyna a déclaré jeudi qu’elle était convaincue que Lockheed Martin, le fabricant des missiles PAC-3, était pleinement déterminé à renforcer sa coopération avec l’Ukraine. Des dirigeants de Lockheed ont rencontré Zelenskiy mardi, et l’entreprise prévoit d’envoyer prochainement des responsables en Ukraine, a-t-elle précisé.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
579,780 USD NYSE +1,05%
RTX
215,130 USD NYSE +0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une portrait géant d'Andy Burnham peint dans un champ en Angleterre
    Une portrait géant d'Andy Burnham peint dans un champ en Angleterre
    information fournie par AFP Video 31.07.2026 20:15 

    Un immense portrait du nouveau Premier ministre britannique a été peint dans une ferme du nord de l'Angleterre, appelant Andy Burnham à rétablir l'aide humanitaire. Cette œuvre a été réalisée par l'association artistique Sand In Your Eye et l'ONG Concern Worldwide. ... Lire la suite

  • Algérie: les secours remontent un autocar tombé dans un ravin
    Algérie: les secours remontent un autocar tombé dans un ravin
    information fournie par AFP Video 31.07.2026 20:14 

    Des secouristes remontent un autocar tombé dans un ravin dans la région de Boumerdès. L'accident a fait 25 morts et 44 blessés. IMAGES

  • Vague de chaleur : le Danube atteint des "niveaux historiquement bas" en Serbie
    Vague de chaleur : le Danube atteint des "niveaux historiquement bas" en Serbie
    information fournie par AFP Video 31.07.2026 20:14 

    Alors que des alertes à la canicule sont en vigueur dans l'ensemble des Balkans, la baisse drastique du niveau des cours d'eau paralyse la navigation dans certaines régions de Serbie, perturbant les importations de carburant et la production d'énergie hydroélectrique. ... Lire la suite

  • Un incendie près du village d'Asomatos en Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas Metaxakis )
    La Grèce frappée par de nouveaux incendies
    information fournie par AFP 31.07.2026 20:00 

    De nouveaux incendies se sont déclarés vendredi dans une Grèce en état d'alerte en raison de vents violents, poussant les autorités à ordonner l'évacuation d'une partie d'une banlieue d'Athènes. Dans un message envoyé sur les téléphones portables, la Protection ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 509,64 +0,28%
Pétrole Brent
90,12 +0,75%
2CRSI
25,76 -3,09%
GENFIT
14,66 +4,71%
HAFFNER ENERGY
0,325 +1,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank