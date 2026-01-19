 Aller au contenu principal
Trump affirme que la construction d'une "bourse de New York" à Dallas est une mauvaise chose pour New York
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 05:41

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la construction d'une "Bourse de New York" à Dallas était une chose "incroyablement" mauvaise pour New York.

"Je ne peux pas croire qu'ils aient laissé cela se produire. Un grand test pour le nouveau maire!", a-t-il déclaré dans un post sur Truth Social.

Intercontinental Exchange ICE.N , le propriétaire de NYSE, avait déclaré l'année dernière qu'il ajouterait Texas comme lieu de cotation secondaire.

NYSE Texas, qui a officiellement ouvert ses portes au début de l'année 2025, a vu 10 entreprises, dont la société de services pétroliers Halliburton HAL.N et Trump Media & Technology Group DJT.O , société mère de Truth Social, s'inscrire sur la bourse basée à Dallas au cours des trois premiers mois.

L'Intercontinental Exchange et le bureau du maire de New York n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

