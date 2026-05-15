Trump affirme que la Chine souhaite acheter du pétrole aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré que la Chine souhaitait acheter du pétrole aux États-Unis.
M. Trump a fait ces commentaires lors d'une interview diffusée jeudi soir dans l'émission "Hannity" sur Fox News.
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