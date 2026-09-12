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Trump affirme qu'il accepterait que la Chine fabrique des voitures aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 03:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et d'autres propos de Trump tirés du paragraphe 5)

par David Shepardson

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il ne s'opposerait pas à ce que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis, malgré l'opposition généralisée des législateurs américains et des constructeurs automobiles.

« Si la Chine souhaitait s'implanter et ouvrir une usine pour y fabriquer ses voitures, cela ne me poserait aucun problème », a déclaré Trump lors d'une interview dans l'émission « The Ingraham Angle » sur Fox News.

« Le Japon le fait, mais ils embauchent nos travailleurs. L’essentiel, c’est qu’ils embauchent nos travailleurs », a-t-il ajouté.

Il a ajouté qu’il ne souhaitait pas que les constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures au Mexique pour les exporter ensuite vers les États-Unis. « Je ne dénigre pas les voitures chinoises », a précisé Trump.

Les constructeurs automobiles américains ont exhorté Trump, qui doit rencontrer le président chinois Xi Jinping à Washington dans deux semaines, à ne pas accepter de permettre aux constructeurs chinois d’accéder au marché américain.

Mercredi, la sénatrice américaine Elissa Slotkin, une démocrate du Michigan, a déclaré qu’il circulait « des rumeurs selon lesquelles Trump prévoyait d’autoriser la vente de voitures chinoises aux États-Unis, dans le cadre d’un accord plus large qu’il est en train de mettre en place. Ce serait une erreur stratégique ».

Trump a qualifié la déclaration de Slotkin de « rumeur totalement infondée » et a affirmé qu’il avait empêché les véhicules chinois d’entrer aux États-Unis.

Une réglementation imposée par l’administration de l’ancien président Joe Biden début 2025 interdit de fait à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis. Washington maintient également des droits de douane supérieurs à 100 % sur les véhicules électriques chinois.

La semaine dernière, un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles a exhorté le Congrès à adopter rapidement une loi interdisant définitivement l’accès des véhicules chinois au marché américain.

L’Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Ford F.N , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE , Hyundai 005380.KS , Honda 7267.T , Stellantis et d’autres, a appelé à l’adoption du projet de loi d’ici la fin du mois de décembre.

« À l’heure actuelle, les constructeurs automobiles chinois inondent le marché mondial de véhicules subventionnés équipés de logiciels et de matériel connectés », a déclaré le directeur général du groupe, John Bozzella, dans une lettre adressée aux dirigeants du Congrès.

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