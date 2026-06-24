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Trump affirme qu'Exxon et Chevron font partie des entreprises faisant l'objet d'une enquête dans le cadre de la flambée des prix de l'essence
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N figuraient parmi les entreprises faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de la flambée des prix de l’essence.

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