Trump affirme qu'Exxon et Chevron font partie des entreprises faisant l'objet d'une enquête dans le cadre de la flambée des prix de l'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’Exxon Mobil XOM.N et Chevron
CVX.N figuraient parmi les entreprises faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de la flambée des prix de l’essence.
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