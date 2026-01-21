Trump affirme avoir reçu des appels de sociétés émettrices de cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Détails de la proposition de Trump, contexte) par Kanishka Singh

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il avait reçu des appels de sociétés de cartes de crédit, disant que ces sociétés devraient "accorder un répit aux gens", alors que le leader républicain a réitéré sa proposition de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit .

CITATION CLÉ

"J'ai reçu des appels de sociétés de cartes de crédit, des gens qui sont des amis à moi, en fait, et je les traite bien. Je les respecte beaucoup, mais ils gagnent beaucoup d'argent, ils doivent donner un coup de pouce aux gens", a déclaré M. Trump lors d'une interview sur CNBC mercredi.

M. Trump n'a pas nommé d'entreprise ou de dirigeant en particulier et n'a pas donné plus de détails sur les appels.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

M. Trump, pressé de répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections législatives de cette année, a déclaré au début du mois qu'il demandait que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an, sans toutefois préciser comment il mettrait en œuvre une telle mesure.

M. Trump a également fait cette promesse lors de sa campagne électorale pour 2024. Il a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi qu'il demandait au Congrès américain d'approuver cette mesure.

CONTEXTE

Les organismes du secteur bancaire se sont opposés à cette mesure, arguant qu'elle limiterait l'accès au crédit pour les consommateurs ordinaires.

Par ailleurs, les analystes de Wall Street ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation et qu'elle aurait peu de chances d'être adoptée, les législateurs démocrates et républicains étant divisés sur le soutien à lui apporter.

La question des taux d'intérêt élevés a suscité un intérêt bipartisan. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré mercredi qu'une loi devait être adoptée pour plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit, tout en rejetant les préoccupations soulevées par les groupes bancaires.

Le parti républicain de Donald Trump détient actuellement la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants.