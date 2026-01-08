Trump affirme avoir eu une excellente réunion avec le directeur général d'Intel

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait eu une "excellente réunion" avec le directeur général d'Intel INTC.O , Lip-Bu Tan.