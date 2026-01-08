Trump affirme avoir eu une excellente réunion avec le directeur général d'Intel

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée jeudi, les investisseurs réévaluant leurs participations à la veille de la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du mois de décembre. Le Dow Jones a gagné 0,55%, l'indice Nasdaq, à forte coloration ...
Le Venezuela a annoncé jeudi la libération de "nombreux prisonniers", dont la célèbre avocate et militante Rocio San Miguel, sous pression de Washington depuis la capture le 3 janvier par des troupes américaines de Nicolas Maduro. Cette annonce intervient quelques ...
La Maison Blanche a défendu jeudi pied à pied l'action de la police fédérale, visée selon elle par un "assaut organisé", au moment où la mort d'une femme à Minneapolis, tuée la veille par un agent de l'immigration, a provoqué des manifestations dans cette grande ...
Emmanuel Macron a présenté jeudi aux principaux responsables politiques le projet de déploiement de plusieurs milliers de soldats français en Ukraine, une fois un accord de paix conclu, suscitant des réactions très réservées sur la "confiance" à accorder à Donald ...
