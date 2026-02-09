Unicredit: bénéfice net en hausse à 10,6 milliards d'euros (+13,6%) pour 2025

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Unicredit a publié lundi un bénéfice net pour l'année 2025 de 10,58 milliards d'euros, en hausse de 13,6% sur an mais conforme à ses prévisions, pour un chiffre d'affaires en légère baisse (-1,3%) à 24,5 milliards d'euros.

La deuxième banque italienne a ainsi enregistré une nouvelle année record. La hausse des commissions alliée à une maîtrise des coûts a compensé le recul des revenus engendrés par les taux d'intérêt.

"UniCredit a de nouveau enregistré une croissance et une rentabilité record pour 2025", s'est félicité le directeur général de la banque, Andrea Orcel, "marquant 20 trimestres consécutifs de croissance disciplinée, rentable et génératrice de capital, et dépassant nos propres attentes".

La banque va redistribuer 80% de son bénéfice net 2025 à ses actionnaires, soit 9,5 milliards d'euros, dont la moitié en dividendes (3,1 euros par action au total), et considère que cette générosité devrait être mieux récompensée en Bourse.

Selon son nouveau plan stratégique publié lundi, elle prévoit d'atteindre 11 milliards d'euros de bénéfice net en 2026 et dépasser les quinze milliards d'euros en 2030. Et promet de continuer sur ce rythme en redistribuant encore 30 milliards au cours des trois prochaines années.

"Notre stratégie vise à (...) gagner des parts de marché de qualité et une part accrue du portefeuille de nos clients existants en extrayant de la valeur des initiatives passées renforcées par des investissements supplémentaires en première ligne, une meilleure connectivité entre la production et la distribution, ainsi que l’intelligence artificielle et la technologie", a indiqué la banque dans un communiqué.

L'année a été frustrante en Italie pour la grande banque: lancée dans le rachat de sa concurrente Banco BPM, elle a été bloquée par le gouvernement de Giorgia Meloni, sur fond d'une restructuration massive du secteur bancaire italien.

Des rumeurs ont ensuite circulé sur sa montée au capital de la banque Monte dei Paschi, niées par la banque.

Unicredit a précisé lundi qu'elle restait ouverte à des acquisitions mais seulement si elles étaient "parfaitement alignées avec la stratégie du groupe pour renforcer nos avantages structurels – géographies, produits, clients – tout en accélérant l’innovation".