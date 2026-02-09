La Namibie "pas informée" d'un accord d'exploration Total-Petrobras au large de ses côtes

La Namibie a affirmé dimanche n'avoir pas été informée, comme le veut la loi, et n'avoir donc pas autorisé la prise de participation conjointe des géants pétroliers français TotalEnergies et brésilien Petrobras dans une licence d'exploration au large de ses côtes.

TotalEnergies et Petrobras ont annoncé vendredi avoir conclu un accord pour acquérir chacun 42,5% de la licence d'exploration PEL104, d'une superficie de 11.000 km2 dans le bassin de Lüderitz.

"Conformément à la loi, tout transfert, cession ou acquisition de participations dans des licences pétrolières en Namibie doit obtenir l'approbation préalable" des autorités, rappelle le ministère namibien des Mines dans un communiqué.

Or, "le gouvernement namibien n'a pas été notifié de ces développements, comme le requiert la loi", souligne le ministère.

"En réalité, le ministère a été informé d'un communiqué de presse prévu, quelques minutes seulement avant sa publication" par les deux entreprises pétrolières, ajoute-t-il.

Selon le communiqué de TotalEnergies et Petrobras, la compagnie pétrolière nationale namibienne Namcor détiendra 10% des parts de la licence aux côtés des deux géants.

L'intérêt pour l'exploration de gisements de pétrole et de gaz au larges des côtes d'Afrique australe est monté en flèche ces dernières années, alimenté notamment par d'importantes découvertes au large de la Namibie.

TotalEnergies avait annoncé en décembre avoir conclu un accord avec la compagnie portugaise Galp pour l'exploitation, à hauteur de 40% chacune, d'une zone incluant le gisement très convoité de Mopane, découvert en 2024 au large de la Namibie.

Galp avait estimé en avril 2024 que le gisement de Mopane, situé au sud de PEL104, avait un potentiel d'au "moins 10 milliards de barils de pétrole".