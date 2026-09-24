Trump accueille Xi à Washington pour une visite qui s'annonce fastueuse

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a accueilli mercredi son homologue chinois Xi Jinping à son arrivée à Washington, où il effectue une visite d'Etat de trois jours qui s'annonce fastueuse.

Donald Trump et son épouse se sont rendus sur la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, pour recevoir Xi Jinping et son épouse sur le tapis rouge à leur descente d'avion.

C'est la première fois qu'un président américain a accueilli un dirigeant étranger sur la base militaire d'Andrews en 11 ans, depuis que Barack Obama y avait accueilli le pape François en 2015, selon le réseau câblé C-SPAN.

Les deux présidents ont souri, ont échangé une poignée de main et ont parlé quelques instants tandis qu'un orchestre militaire jouait de la musique et que des coups de canon ont été tirés. Les dirigeants sont ensuite partis chacun de leur côté.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré à Fox News qu'il était convenu avec le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, de prolonger de deux mois la trêve commerciale devant expirer le 10 novembre.

PAS DE RÉSULTAT CONCRET ATTENDU

Aucun résultat concret n'est toutefois attendu de la visite du président chinois, alors que des désaccords persistent entre Pékin et Washington sur de nombreux dossiers comme les opioïdes ou les terres rares.

Xi Jinping devrait insister sur les revendications de Pékin concernant Taïwan, un sujet que Washington préférerait éviter, tandis que Donald Trump devrait maintenir des contrôles stricts sur les exportations chinoises, selon des personnes au fait de la question.

Les discussions prévues jeudi pourraient néanmoins déboucher sur des accords visant à réduire les droits de douane dans certains secteurs, à coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées des deux pays.

Les Etats-Unis et la Chine pourraient également convenir de discuter davantage de la question de l'intelligence artificielle (IA), domaine dans lequel les deux pays sont en compétition.

DÎNER D'ETAT AVEC DES DIRIGEANTS DE LA "TECH"

La visite de Xi Jinping aux Etats-Unis s'annonce fastueuse, un dîner d'Etat en présence de dirigeants de la "tech", une cérémonie militaire à la Maison blanche et une visite des Archives nationales, qui abritent la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaines, figurant notamment au programme.

Des dirigeants du secteur de la tech comme Tim Cook, le directeur général d'Apple AAPL.O , Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O ou Sam Altman, patron d'OpenAI, ont été conviés au dîner d'Etat qui se déroulera jeudi.

En dépit de leurs profonds désaccords, sur le commerce, la technologie ou l'Iran, les deux superpuissances cherchent à projeter une image de stabilité de leur relation.

Aucune conférence de presse commune ou déclaration conjointe n'est prévue à l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants qui devraient diffuser des communiqués séparés à l'attention de leurs opinions publiques respectives.

Une autre rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping pourrait intervenir cette année, probablement lors du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ou à l'occasion du sommet du G20 qui se déroulera aux Etats-Unis au mois de décembre.

(Avec Jacob Bogage, Kanishka Singh, David Brunnstrom, Yimou Lee et Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)