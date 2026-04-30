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Trump : ABC prend un risque en laissant Kimmel à l'antenne
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que la chaîne ABC prenait un grand risque en maintenant à l'antenne l'animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel.

« Je ne comprends pas comment il peut rester à l'antenne. Je pense qu'ABC se met en grand danger, en fait », a déclaré Trump à Newsmax lors d'une interview.

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