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Trump a rencontré des représentants de Chevron et d'ExxonMobil mardi pour discuter du Venezuela
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 21:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi aux journalistes qu'il avait rencontré la veille des hauts responsables de Chevron CVX.N et d'ExxonMobil XOM.N pour discuter du Venezuela.

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