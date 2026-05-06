Trump a rencontré des représentants de Chevron et d'ExxonMobil mardi pour discuter du Venezuela

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Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi aux journalistes qu'il avait rencontré la veille des hauts responsables de Chevron CVX.N et d'ExxonMobil XOM.N pour discuter du Venezuela.