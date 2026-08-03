Trump à propos des bénéfices de Chevron et d'Exxon : « Ça ne me plaît pas »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a critiqué lundi les grandes compagnies pétrolières, notamment Chevron et Exxon Mobil, leur reprochant de réaliser des bénéfices trop importants, tout en exhortant le secteur à contribuer à maintenir les prix des carburants à un niveau bas, alors que la recrudescence des tensions avec l'Iran a fait grimper les marchés mondiaux de l'énergie.
« Je n'apprécie pas cela », a déclaré Donald Trump aux journalistes.
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