Trump à propos des bénéfices de Chevron et d'Exxon : « Ça ne me plaît pas »

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Le président Donald Trump a critiqué lundi les grandes compagnies pétrolières, notamment Chevron et Exxon Mobil, leur reprochant de réaliser des bénéfices trop importants, tout en exhortant le secteur à contribuer à maintenir les prix des carburants à un niveau bas, alors que la recrudescence des tensions avec l'Iran a fait grimper les marchés mondiaux de l'énergie.

« Je n'apprécie pas cela », a déclaré Donald Trump aux journalistes.